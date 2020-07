Maltempo nel weekend

Ennesimo cambio di rotta, in un inverno ancora mai entrato effettivamente nel vivo: il maltempo rifarà capolino nei prossimi giorni, soprattutto nel weekend. Lo riferisce ilMeteo.it, che prevede la formazione di un vortice di bassa pressione sul mar Ligure in grado di riportare piogge, temporali e nevicate. Il peggioramento avrà luogo già dalla serata di venerdì, affacciandosi a Nordovest per poi intensificarsi durante la notte.

Quello di sabato mattina sarà un risveglio grigio e piovoso, specialmente al Nordest e al Centro. Secondo ilMeteo.it i fenomeni più attivi si concentreranno su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sui comparti alpini e prealpini, dove arriverà anche la neve, localmente a bassa quota e mediamente intorno ai 300 metri, specie su quelli centrali ed orientali. Nevicherà anche sull’Appennino settentrionale, a circa 600 metri di quota. In serata a Nordovest è previsto un rapido miglioramento in serata. Al Centro invece sono attesi rovesci e temporali su Toscana e Umbria, fino al Lazio; ancora neve intorno ai 700 metri in Appennino. Al Sud la probabilità di pioggia sono più basse: tra il pomeriggio e la sera potrebbero essere coinvolte Campania, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale.

Domenica la perturbazione si sposterà verso est, prolungando il fine settimana di maltempo. La mattina il cielo sarà ancora grigio sulle regioni del Nordest, con piovaschi e nevicate anche in collina, e al Centro su Toscana orientale, Marche e Abruzzo. In serata le condizioni miglioreranno al Nord, ma sui versanti centrali adriatici il tempo rimarrà ancora instabile con persistenti piogge e nevicate fino a bassa quota.