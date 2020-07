Non l’ha fatto giocare titolare

PALERMO – Ha preso a pugni l’allenatore che ha tenuto il figlio in panchina per tutta la partita di calcio. Il questore di Palermo ha emesso un “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” nei confronti di un cinquantenne che, al termine di una partita valevole per il campionato regionale under 15, a Bagheria, aveva aggredito l’allenatore della squadra casalinga tra le cui fila milita il figlio. Il divieto avrà la durata di un anno. L’allenatore, colpito al volto, avrebbe riportato una lesione alla mandibola. II Questore, valutata la condotta dell’uomo che ha agito in presenza di diversi ragazzini minorenni, l’ha diffidato ad accedere agli impianti sportivi in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea. (ANSA).