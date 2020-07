PALERMO – La stabilizzazione dei precari che hanno maturato l’anzianità al 31 dicembre 2019 e gli atti delle aziende sanitarie siciliane. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina presso il palazzo dell’assessorato regionale della salute a Palermo tra lo staff dell’assessore Ruggero Razza e i sindacati della dirigenza e del comparto. Presenti per la regione il capo di gabinetto dell’assessorato, Rino Berlinghieri, il consulente per i rapporti sindacali Giuseppe Liberti, l’avvocato Daniele Sorelli e Gaspare Noto componente della segreteria particolare di Ruggero Razza.

“Abbiamo presentato alla riunione un documento con le nostre richieste – dice Calogero Coniglio segretario regionale della Fsi-Usae Federazione Sindacati Indipendenti – abbiamo valutato positivamente il confronto in atto con Razza sul delicato tema della stabilizzazione del personale precario, e abbiamo chiesto l’apertura di un confronto con i direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie. Solo in questo modo si potrà garantire l’accelerazione dei processi assunzionali in generale e di stabilizzazione degli operatori sanitari della dirigenza e del comparto. Nella riunione c’è stato comunicato che oggi l’assessorato emanerà la circolare con le indicazioni da seguire sulla stabilizzazione alle 17 aziende sanitarie”.

(ANSA).

*Aggiornamento ore 19.55

Via libera all’approvazione finale degli atti aziendali e alla stabilizzazione dei precari. Lo comunica la Fials-Confsal Sicilia che ha partecipato oggi all’incontro dei sindacati con l’assessorato regionale alla Salute su alcune questioni in itinere. “Gli atti aziendali – spiegano gli esponenti della Fials – stanno per essere approvati per trovare compiutamente applicazione. Si è discusso anche dello stato dell’arte dei processi di stabilizzazione. Attraverso l’applicazione delle nuove norme si amplia la platea dei beneficiari rispetto alla legge Madia estendendo il diritto nella dirigenza ad altre figure escluse”. Il segretario regionale Fials, Sandro Idonea ha chiesto inoltre “l’applicazione delle norme contenute nel Milleproroghe per l’ampliamento progressivo delle dotazioni organiche e l’assessorato ha risposto che invierà presto le direttive necessarie. Abbiamo anche chiesto aggiornamenti sulle stabilizzazioni dei contrattisti all’Asp di Palermo e l’assessorato ha confermato che è in corso l’attuazione dell’accordo che era stato siglato coi sindacati”.