PALERMO – Solo questa mattina attorno alle 7 è stato rimosso il tir uscito fuori strada sulla provinciale 19 in territorio di Petralia Sottana che ha bloccato il percorso alternativo all’autostrada Palermo Mazara per i mezzi pesanti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per liberare il percorso. La sola gru dei pompieri non è bastata per sollevare il grosso mezzo. E’ stato necessario l’intervento di altre due gru di privati. La Croce Rossa che ha fornito coperte e mezzi di conforto ai camionisti rimasti bloccati per ore lungo il percorso.

L’incidente è avvenuto ieri mattina. Il Tir è finito fuori strada sulla provinciale 19 nei pressi di Resuttano, utilizzato come percorso alternativo dal 20 dicembre per i mezzi pesanti sopra le 3.5 tonnellate che non possono più percorrere il viadotto Cannatello sull’autostrada Palermo Catania perché a rischio crollo. Il Tir, adibito al servizio di trasporto rifiuti, nel percorrere una curva è scivolato lateralmente probabilmente a causa della strada dissestata ed è finito di traverso nel fango. Inevitabili le lunghe code di mezzi pesanti che si sono create già a partire da Resuttano in località Portella del Morto, in territorio di Petralia Sottana. (ANSA).