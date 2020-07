SIRACUSA – Due arresti, una denuncia e il sequestro di marijuana e cocaina, anche a carico di ignoti, costituiscono il bilancio di una operazione antidroga compiuta a Siracusa da agenti della polizia di Stato coadiuvati da alcune unità cinofile della questura di Catania. Gli arrestati sono una donna di 47 anni, Rosa Motalto, ed un 19enne, Angelo Giardina. Denunciato inoltre un 20enne trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. Durante un controllo in uno stabile di via Algeri i poliziotti hanno trovato 650 grammi di marijuana. In casa della donna hanno trovato oltre 220 grammi di cocaina e 19 proiettili calibro 22. Nell’abitazione di Giardina sono stati sequestrati 84 grammi di marijuana, 6 di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 305 euro in contanti. Il giovane è stato posto ai domiciliari.

