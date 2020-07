PALERMO – È approdato a sala d’Ercole per essere incardinato il disegno di legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio della Regione per tre mesi. L’aula è presieduta dal vice presidente Roberto Di Mauro, per il governo presenti l’assessore all’Economia Gaetano Armao e l’assessore al Territorio Toto Cordaro. La Presidenza dell’Ars ha fissato il termine per gli emendamenti a domani alle 16, rinviando a martedì prossimo, alle 16, la discussione generale.

(ANSA).