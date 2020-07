L’euro che brilla al buio

Direttamente dalla Zecca di Stato, arriva la moneta fosforescente: è parte della collezione di monete 2020 presentata dal Ministero dell’economia e dalla Zecca di Stato, dedicata alla sostenibilità ambientale e all’eccellenza italiana. La collezione è in vendita sul sito Poligrafo e Zecca di Stato.

La moneta che brilla al buio, realizzata da Bronzital e disegnata da Silvia Petrassi, è un omaggio al mondo animale: ha una tigre nel suo ambiente naturale impressa sul rovescio (che simboleggia gli animali a rischio estinzione), la scritta “tigre” in alto, mentre l’altra faccia riporta una composizione a colori di alcune specie animali (tucano, aquila, rana, balena, elefante e tartaruga). La sua fosforescenza ha l’obbiettivo di ‘conquistare’ anche i più piccoli, sull’onda di un dato positivo: Il Corriere della Sera riporta che nel 2019 la vendita di monete è aumentata del 15 per cento.

La collezione è variegata: due pezzi sono dedicati al cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio, uno ricorda l’ottantesimo anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, due omaggiano rispettivamente Maria Montessori ed Eduardo De Filippo; poi, ancora, una moneta è dedicata alla macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, e altre due celebrano rispettivamente il trentesimo anniversario della Fondazione Telethon e l’anno internazionale della salute delle piante. Moneta speciale anche per la pizza e la mozzarella e per l’imperatore romano Marco Aurelio.

Quanto valgono le monete? Al contrario delle apparenze, la risposta non è quella che vi è incisa sopra: per esempio il valore nominale della moneta fluorescente è di 5 euro, ma di fatto sul sito è venduta a un prezzo ben più alto: 37 euro. Lo stesso vale per le altre monete della collezione, come quella dedicata a Raffaello Sanzio, dal valore nominale di 20 euro ma venduta a 350 euro.