ALTOFONTE (PALERMO) – Due paesi in lacrime e centinaia di persone nella chiesa madre di Altofonte, per l’ultimo saluto al ragazzo che perso la vita nel tragico incidente sulla provinciale 5. Parenti, amici e compagni di squadra hanno preso parte ad una cerimonia commossa per Marco La Barbera, morto a soli 32 anni lungo la strada che collega Altofonte con Piana degli Albanesi.

In tantissimi lo conoscevano, molti coetanei avevano condiviso con lui il campo di calcio. Giocava nell’asd San Giorgio Piana ed era molto apprezzato. A non lasciargli scampo il tragico impatto con una Seicento su cui si trovavano due donne, poi ricoverate con codice rosso per le ferite riportate.

Per Marco, invece, non c’è stato niente da fare: i sanitari del 118 l’avevano già trovato in condizioni critiche, è poi deceduto in ospedale. “Non riesco ancora a credere che non rivedremo più il suo sorriso – dice l’amico Nicola -. Nessuno può accettare che non riabbracceremo più Marco. Un ragazzo pieno di vita, un grande campione che aveva una vita e una carriera davanti. Abbiamo il cuore a pezzi”.

A lutto l’associazione sportiva Asd San Giorgio, oggi presente al funerale: “Un vero compagno di squadra, un ragazzo serio, educato, rispettoso, sempre con il sorriso che sapeva farsi volere bene. Siamo fortemente scossi da questa tragica notizia. Chiediamo una preghiera per Marco affinché la sua anima possa riposare in pace. Ciao grande amico, ti vogliamo bene”.