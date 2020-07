CALTANISSETTA – La squadra mobile di Caltanissetta e agenti del commissariato di Niscemi (Cl) hanno arrestato il latitante Alessandro Ficicchia irreperibile dal 2016 che era stato condannato in primo grado a 9 anni e mezzo per mafia ed estorsione. L’uomo è stato arrestato per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno cui è sottoposto. I poliziotti hanno bloccato Ficicchia, che viaggiava sotto falso nome, alla stazione degli autobus di Catania, su un pullman diretto in Germania. (ANSA).