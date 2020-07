PALERMO – “Non riesco a crederci, fino a pochi giorni fa ci siamo salutati, ci siamo detti che ci saremmo visti presto e invece tu non ci sei più. Ho il cuore a pezzi, ciao Benny caro”. E’ soltanto uno dei messaggi che nelle ultime ore viene lasciato sui social dalle tante persone che avevano conosciuto Benny Piazza, il “panellaro” che all’Uditore aveva un sorriso per tutti.

L’uomo è morto a soli 33 anni dopo aver accusato alcuni problemi respiratori, ma la famiglia vuole vederci chiaro. Al punto da aver presentato una querela in Procura. Tramite l’avvocato Giulio Bonanno chiedono che venga disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Raccontano infatti che l’uomo era prima andato all’ospedale Cervello per un malore, Dopo la somministrazione di antibiotici è rientrato a casa. Quindi, alcune ore dopo, il nuovo ingresso a Villa Sofia e il decesso.

Choc e incredulità in tutto il quartiere. Benny era molto noto non solo per gli abitanti del quartiere ma per molti palermitani che si recavano in via Bernini dal venditore di panelle e crocché: Il 33enne aveva “ereditato” il lavoro dal papà e ancora prima dal nonno. “Benny – scrive Rosaria – quanti ricordi insieme. Non riesco a convivere con l’idea che non ti riabbraccerò più, qui siamo tutti a lutto per quello che ti è successo. Eri troppo giovane, la vita è ingiusta. Addio, riposa in pace, noi ti porteremo sempre nel nostro cuore”.