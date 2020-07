Piazzale Ungheria, stop ai lavori

PALERMO – Sono stati sospesi i lavori al parcheggio sotto il grattacelo Ina di piazzale Ungheria a Palermo. Lo hanno deciso i responsabili dell’ufficio sportello unico edilizia del Comune di Palermo, dopo un sopralluogo effettuato ieri insieme alla polizia municipale che ha messo i sigilli all’aera interessata ai lavori. “La decisione è scattata per la difformità tra i lavori eseguiti e il progetto presentato dalla ditta “Ungheria srl”, afferma una nota. (ANSA).

“La sospensione dei lavori sotto il Grattacielo Ina appena notificata dalla polizia municipale in cantiere è una grande conquista di coloro che si sono battuti per affermare i diritti, per accertare la procedura e garantire la legalità. Evidentemente le perplessità evidenziate durante la mia ispezione hanno trovato riscontri”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader di +Europa e capo dell’opposizione in consiglio comunale, che ieri aveva effettuato un’ispezione insieme alla consigliera Argiroffi. “Non posso che esprimere grande apprezzamento – continua Ferrandelli – per la sensibilità e serietà dimostrata dall’assessore Maria Prestigiacomo e dal Capo area Di Bartolomeo. Tireranno un sospiro di sollievo anche gli inquilini del Grattacielo Ina che in questi giorni hanno vissuto momenti di grande tensione e preoccupazione. E’ evidente che qualcuno, forse anche dentro le Istituzioni, si sia reso palesemente garante di tale operazione poco chiara che ha rischiato di danneggiare parte del tessuto cittadino e del tanto discusso “salotto di Palermo”. Mi auguro che chi abbia commesso un simile danno voglia ora ripristinare la status quo, così come mi auguro che l’Amministrazione comunale voglia prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti di chi ne è stato causa”.