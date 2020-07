PALERMO – Un’altra croce sull’asfalto delle strade siciliane e stavolta a Palermo, in viale Diana, alla Favorita. In un tragico impatto avvenuto stanotte in direzione di Mondello, ha perso la vita Antonio Vassallo, un ragazzo di 32 anni: si trovava su una Fiat Punto insieme alla fidanzata, la 29enne M.S che sarebbe stata alla guida.

La macchina, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero all’altezza del cancello Giusino, un tratto tristemente noto per gli incidenti che si sono già verificati in passato: lo schianto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo al ragazzo, morto sul colpo. Una volta lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due dalle lamiere dell’auto.

La 29enne è in condizioni gravissime ed è stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia dove è ricoverata con prognosi riservata. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.