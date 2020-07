PALERMO – Il tram ancora una volto coinvolto in un incidente stradale a Palermo. Lo scontro con un’auto si è verificato stamattina intorno alle 7,30 in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Pitrè, lato monte.

L’automobilista è rimasto ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Pesanti rallentamenti alla circolazione si sono registrati in via Pitrè e sul lungo tratto della circonvallazione.