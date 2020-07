Controlli dei poliziotti in tre locali

PALERMO – Controlli della polizia per la sicurezza di pub e locali notturni. Gli agenti del commissariato “Oreto-stazione” all’interno di un pub senza licenza Ballarò, in piazzetta del Fondaco, hanno stoppato una serata danzante non autorizzata. Il titolare è stato anche denunciato penalmente.

I servizi effettuati da personale della divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura, hanno evidenziato come, in due circostanze, altrettanti locali fossero privi di ogni requisito di sicurezza, in particolare dell’agibilità dei locali, creando una situazione di pericolo per l’incolumità dei clienti.

Si tratta di un pub di via Messina Marine nel quartiere Settecannoli, all’interno del quale, era in corso una serata danzante alla presenza di circa 500 giovani di alcuni licei cittadini. Elevate una multa di 8.000 al titolare senza autorizzazione e da 1600 euro ciascuno per i due buttafuori abusivi. Titolare e barman sono stati denunciati perché somministravano alcolici a minori di anni 16.

Il secondo intervento è stato effettuato dagli agenti in un esercizio di via Eleonora Duse dove era in corso una serata danzante alla presenza di numerosi ragazzi. Locale senza agibilità e titolare senza licenza: multa da 8 mila euro.