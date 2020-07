PALERMO – I carabinieri della compagnia di San Lorenzo e i militari della stazione di Partanna Mondello hanno denunciato sette persone responsabili di essersi allacciate abusivamente alla rete Enel per portare la corrente elettrica in quattro abitazioni.

Nel quartiere Libertà i carabinieri della stazione Falde hanno arrestato per lo stesso reato P.P. classe 1972, già sottoposta alla detenzione domiciliare per spaccio di droga. Dopo la convalida dell’arresto la donna è stata rimessa in libertà in attesa del processo.