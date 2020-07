PALERMO – A causa della fatiscenza dello svincolo di Enna sull’autostrada A19 (Palermo-Catania), il tratto di strada rimarrà chiuso per due anni per lavori di rifacimento strutturale.

L’inizio dei lavori, a cura di Anas, costo 15 milioni di euro, è previsto per la fine del prossimo mese di marzo con notevoli impatti sulla viabilità. Sono in fase di individuazione le strade alternative che dovrebbero consentire il transito verso il capoluogo.

Ed è già allarme in città. “La chiusura per due anni dello svincolo ci taglia fuori dalle rotte turistiche – dice il segretario di Confartigianato di Enna, Angela Maccarrone – Mentre proviamo a rilanciare il comparto turistico arriva questo macigno che condiziona pesantemente lo sviluppo di questa città”. La richiesta, che arriva, da più parti, è che l’Anas vari un progetto per lavori eccezionali e sia in grado di sistemare lo svincolo in pochi mesi.(ANSA).