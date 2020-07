Lunedì il voto in giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti. ‘Mi vergogno come italiano – dice il leader della Lega – i tribunali perdono tempo con me, è uno spreco’.

Alla data del 20 gennaio si è arrivati ieri nella giunta del Regolamento, con il voto della presidente del Senato Casellati, che si è schierata con l’opposizione. ‘Casellati scorretta e non più super partes’, hanno attaccato i Dem. Non accettando che si mettesse in discussione la sua terzietà, la presidente ha respinto con forza le accuse.