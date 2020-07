‘Domenica sarà una giornata epocale, una grande festa per cui prevediamo una grande affluenza, circa 30mila persone’. Così Mattia Santori, portavoce delle Sardine, per presentare la giornata di Bologna. Sul palco Afterhours e Pif. ‘Conte? Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare per iniziare un’interlocuzione su temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale’.