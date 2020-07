PALERMO – Lanterne e fiaccole per salutare Benny Piazza nel luogo dove in tanti lo avevano conosciuto. E’ proprio in via Bernini, nella zona dell’Uditore, che alle 18 gli amici dedicheranno una fiaccolata al 33enne morto per cause ancora da accertare.

Lì, con il suo furgoncino, Benny vendeva pane e panelle, un lavoro che aveva ereditato dal padre e ancor prima dal nonno. “Ed era sempre pronto a regalare un sorriso”, dice chi fino a pochi giorni prima della tragedia lo aveva incontrato. La scorsa settimana il 33enne avrebbe accusato alcuni problemi respiratori, recandosi al pronto soccorso dell’ospedale Cervello.

Qui gli erano stati somministrati degli antibiotici, poi è tornato a casa, ma la situazione non sarebbe migliorata. Alcune ore dopo, l’ingresso all’ospedale di Villa Sofia e il decesso, su cui i familiari pretendono si faccia luce. Tramite il proprio avvocato, Giulio Bonanno, hanno presentato una querela in Procura, che ha aperto un’inchiesta. Il pm ha così disposto l’autopsia, il quale esito potrebbe chiarire le cause della morte.

Una tragedia che ha gettato nello choc tutto il quartiere, in cui è anche stato collocato un grande cartellone con la foto di Benny e una frase dedicata dagli amici: “Resterai sempre nei nostri cuori”, si legge accanto ai mazzi di fiori. Il funerale sarà celebrato martedì mattina nella chiesa San Gabriele Arcangelo.

