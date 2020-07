PALERMO – “Ciao ragazzi e conoscenti di Facebook, purtroppo è venuta a mancare una ragazza giovanissima morta a soli 39 anni per complicanze durante la gravidanza. La ragazza non ha nessuno, a parte il compagno che non avendo un lavoro non può permettersi il funerale. Vi chiedo un gesto di solidarietà: chi può donare qualcosa, anche solo qualche euro per dare una mano. Chi volesse partecipare alla colletta può recarsi all’agenzia Trinca di piazza Scaffa, dicendo di voler partecipare al funerale di Rosalia”. E’ l’appello, dolorosissimo, che nelle ultime ore è stato pubblicato sui social da amici e conoscenti della donna morta prima di dare alla luce il suo bambino.

Anche il piccolo, a distanza di poche ore dalla nascita, non ce l’ha fatta. In tanti, con queste parole, stanno chiedendo una mano per celebrare il funerale di Rosalia Nuara: due giorni fa è deceduta alla clinica Triolo Zancla, a Palermo, mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per portare a termine la gravidanza, giunta al sesto mese. La scorsa notte è andata in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di tutto per salvarla. E’ intervenuto il rianimatore di turno in clinica e sono stati chiamati i rianimatori del 118, ma per la paziente non c’è stato nulla da fare.

“Nel corso dei controlli – ha spiegato il medico Luigi Triolo che ha operato la donna – ci siamo accorti che il bimbo era ancora vivo. E così abbiamo eseguito un parto cesareo d’urgenza. Il bimbo è sopravvissuto e si trova adesso ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico. Purtroppo la mamma non ce l’ha fatta. Abbiamo fatto l’impossibile per salvarla. Io stesso ho chiesto che venisse effettuata l’autopsia per cercare di risalire alla causa della morte”. La donna era ricoverata insieme ad altre pazienti, di notte era andata, poco dopo si è sentita male ed è svenuta. Non si è più ripresa. Per il bimbo si sono spente le speranze nel reparto di Terapia intensiva del Civico, dove era stato ricoverato. La donna lascia altri due figli.