Salvini, la destra e la sinistra

Gentile Direttore,

Ho seguito con ‘trepidazione’ la questione del voto da esprimere in commissione al Senato per decidere se mandare o no a processo Salvini per la vicenda Gregoretti.

Devo confessarle che non riesco più a capire cosa è di sinistra e cosa è di destra.

Se Gaber fosse vivo e riscrivesse la sua nota canzone non avrebbe esitazione a mettere tra le cose di sinistra la necessità di esprimere liberamente e democraticamente un voto ed a destra il convincimento che se ne può fare a meno.

In questa storia le parti si sono invertite.

Il centro destra vorrebbe votare ed il Pd ed i Cinque stelle invece vogliono rinviare la votazione.

Lei mi perdonerà ma io forse ho perso la sensibilità politica e non riesco più ad orientarmi.

Mi faccia capire, una parte politica che è maggioranza in Parlamento, composta dal Pd, da Leu e dai Cinque stelle, ovvero la sinistra del nostro Paese, voleva rinviare un voto in Commissione e lamenta che il Presidente del Senato Elisabetta Casellati con il suo voto ha reso possibile che la Commissione invece facesse il suo lavoro e si riunisse per esprimere il suo convincimento?

Io ho sempre avuto un’idea diversa della sinistra, ma cosa gli sta succedendo?

Non è che questa vicinanza ai grillini li sta grillizzando?

Certo il vizio di ritenere che se una cosa la fanno loro è giusta e se invece la stessa cosa la fanno i loro avversari è sbagliata l’hanno sempre avuto anche loro.

Vi ricordate la storia della radioattività e del Decongel?

La radioattività reca, come sapete, danni inestimabili all’ambiente e alla popolazione. Una sua peculiarità è che, se si cerca di ripulire le superfici intossicate, spesso l’unica cosa che si ottiene è di rendere radioattive le spazzole che stiamo utilizzando. Esiste, però, un prodotto che è in grado di catturare le particelle e trattenerle al suo interno rendendole inoffensive.

Questo gel, dal colore azzurro (è il suo unico difetto, sarebbe dovuto essere rosso o giallo, al massimo giallo-rosso), si chiama Decongel. La sinistra ed i grillini, come ho già detto in passato, sono il Decongel della politica.

Io sono un poco smemorato e talvolta prendo fischi per fiaschi.

Ma non è che qualche giorno addietro in commissione Giustizia della Camera la riforma di Bonafede è passata grazie al voto decisivo della Presidente Francesca Businarolo dei Cinque stelle? Ma non è che sempre qualche giorno addietro in commissione Giustizia della Camera sempre grazie al voto decisivo della Presidente Francesca Businarolo dei Cinque stelle non è passata per un voto la proposta del forzista Enrico Costa?

Come funziona? La Presidente Businarolo grillina può votare senza scandalo entrando, peraltro, nel merito, votando cioè un provvedimento e consentendone l’approvazione o la bocciatura? La Presidente Casellati invece viene esposta ad attacchi ignobili per avere fatto il suo dovere e cioè quello di non consentire ad un organo del Senato di non fare il suo: votare ed assumersi la responsabilità di dire se vogliono o no mandare Salvini a processo per il caso Gregoretti.

La vicenda rischia adesso di assumere toni grotteschi con la minaccia di grillini e sinistra di non presentarsi in commissione per la votazione. La ragione? La strumentalizzazione che dell’esito del voto ne potrebbe fare Salvini. Ma dicono vero? Cosa ci stanno a fare Deputati e Senatori in Parlamento? Il loro compito è prendere decisioni, fare scelte e questo lo si fa votando, mettendoci la faccia e difendendo la propria scelta nel dibattito politico. Certo, capisco anche che questo è possibile solo se si ha la capacità di farlo, ma di questo vogliamo dare la colpa a Salvini? Il voto è espressione di libertà e democrazia sempre, non a giorni alterni, La patologia sta nell’atteggiamento contrario. Come sono miracolosi gli effetti del Decongel.