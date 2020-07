PALERMO – Il consigliere comunale di Villabate (Pa) Dario Bua è morto durante una battuta di caccia a Sant’Agata di Militello (Me). Bua è stato colpito da un infarto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Per il consigliere comunale non c’è stato nulla da fare. (ANSA)



“Siamo profondamente commossi e turbati per la prematura scomparsa di Dario Bua: ci lascia un ottimo amministratore, uno stimato dirigente del nostro movimento politico e soprattutto un grande amico, che tanto ancora avrebbe potuto dare alla sua comunità e a tutti noi”. Lo afferma con una nota DiventeràBellissima Palermo, commentando l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale di Villabate a causa di un malore. “La sua attività è stata sempre contraddistinta dalla massima dedizione alle problematiche del territorio, della sua Villabate che ora ne piange la prematura morte. Alla famiglia e a tutti i suoi cari un forte abbraccio, sentiremo tutti la mancanza del nostro Dario”.