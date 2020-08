LICATA (AGRIGENTO) – Incendiata l’auto, una Alfa Romeo 156, di un disoccupato di 56 anni. Le fiamme, sviluppatesi in via Principe di Napoli a Licata (Ag), hanno danneggiato anche una Ford Fiesta che era posteggiata a pochi passi. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Nessun dubbio, per i carabinieri, sulla matrice dolosa. (ANSA)