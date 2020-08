Leghisti siciliani da Salvini

I nuovi leghisti di Sicilia a Bologna per incontrare Matteo Salvini. L’occasione è la campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Accompagnati dal deputato nazionale Nino Minardo, i quattro deputati regionali del neonato gruppo del Carroccio all’Ars hanno visto nel weekend il leader leghista nel capoluogo emiliano. A presentare Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa è stato Stefano candiani, braccio destro di Salvini nell’Isola. All’incontro emiliano hanno partecipato anche le due eurodeputate della Lega elette in Sicilia, Francesca Donato e Annalisa Tardino, oltre ad alcuni commissari provinciali del partito e al deputato Alessandro Pagano. (sa.t.)