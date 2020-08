Polizia municipale in ‘festa’

PALERMO – Spirito di collaborazione, attenzione a una città che cambia e l’auspicio che presto nuovi concorsi rinforzino l’organico: all’insegna di questi punti fermi la polizia municipale di Palermo ha celebrato San Sebastiano, patrono delle polizie municipali d’Italia, alla basilica di San Francesco d’Assisi. La messa è stata officiata dall’arcivescovo Corrado Lorefice, in presenza delle più alte cariche di polizia municipale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, e del vicesindaco Fabio Giambrone in rappresentanza del Comune di Palermo. Insieme a loro, fra gli altri, anche i membri dell’Associazione nazionale polizia municipale in pensione e alcuni alunni degli istituti Gioeni Trabia e Danilo Dolci.

POLIZIA MUNICIPALE, LA MESSA A PALERMO – FOTO

Al termine dell’omelia di Lorefice e dei suoi auguri agli “amici della polizia municipale”, è intervenuto il comandante Vincenzo Messina: “I rapporti della Polizia Municipale con le altre istituzioni sono caratterizzati da una efficace sinergia – ha detto –. Lo dimostrano le oltre 700 deleghe pervenute nel 2019 dalla Procura, i progetti in collaborazione con la Prefettura e le altre forze di polizia, la Rete antiviolenza e lo sportello vittime di reato con la Questura, i Cit (Controlli integrati del territorio, ndr). Nel corso degli anni la polizia municipale ha accompagnato i cambiamenti della città adeguandosi alle nuove esigenze. Oltre alla viabilità – ha spiegato Messina – le nostre funzioni spaziano dalla tutela del consumatore al contrasto alla dispersione scolastica, dall’attenzione al decoro all’edilizia abusiva, alla tutela del patrimonio artistico e al contrasto contro ogni forma di abusivismo”. Poi, rivolgendosi al vicesindaco, Messina ha concluso con “l’auspicio che al più presto vengano effettuati concorsi per assunzione di nuovo personale”.

Proprio Giambrone ha parlato di “spirito costruttivo di straordinaria collaborazione che ormai è nella ‘pelle’ della polizia municipale, che a me, da vicesindaco di questa città e da assessore alla Polizia municipale e al Personale, non può che fare molto piacere. Consentitemi di ringraziare le donne e gli uomini della Polizia Municipale – ha aggiunto –, che fanno un lavoro straordinario tutti i giorni in questa città in cammino. Il loro lavoro costituisce un patrimonio. Il Comandante deve custodire questo patrimonio che riguarda la Polizia Municipale, ma è ormai imprescindibile per la crescita della città di Palermo”.