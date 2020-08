Salvini: “Sono pronto

‘Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto’. Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti e sul voto previsto oggi alle 17 presso la Giunta per l’immunità del Senato, dove, a quanto si apprende, la maggioranza sarebbe orientata a non presentarsi.