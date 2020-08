SCIACCA (AGRIGENTO), 20 GEN – Ha le firme di 10 consiglieri comunali di opposizione la mozione di sfiducia presentata oggi a Sciacca (Agrigento) contro il sindaco Francesca Valenti (Pd), eletta nel giugno del 2017. A sottoscriverla sono stati, in particolare, gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Entro i prossimi 30 giorni dovrà essere discussa in consiglio. Per potere essere approvata la mozione ha bisogno di almeno 15 voti.

