MESSINA – Un’operazione congiunta è stata effettuata nel corso della notte dagli agenti della Polizia Stradale di Barcellona e dal comando dei Carabinieri barcellonese per truffe assicurative. Diverse le perquisizioni effettuate, con l’arresto scattato a carico di tre persone. Sono ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed esercizio abusivo di intermediazioni finanziarie, in campo assicurativo e finanziario e per avere emesso false polizze assicurative R.C.A. In arresto due sorelle, G. B. e R. B., rispettivamente di 44 e 46 anni e un uomo, N. C. di 52 anni.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE

’Operazione denominata “Ghost Insurance”, ha permesso di scoprire un’organizzazione criminale ben radicata sul territorio che, apparentemente, operava nella massima legalità e trasparenza. Già nel mese di marzo dello scorso anno, si era proceduto al sequestro di un’agenzia assicurativa cui ancora oggi sono apposti i sigilli ma, nonostante la chiusura degli uffici, gli arrestati di oggi continuavano nell’attività illegale, continuando a sottrarre denaro a proprietari di autovetture i quali, purtroppo, erano inconsapevoli del rischio che correvano e dei pericoli che avrebbero potuto procurare ad altri utenti della strada.

La continuità di tali episodi, con il rilascio di contrassegni e contratti assicurativi poi risultati falsi, ha indotto gli investigatori ad approfondire le indagini assunte e coordinate dal Sostituto Procuratore Matteo De Micheli. Attività illegale che veniva svolta in un’agenzia totalmente abusiva, in quanto priva di requisiti ed autorizzazioni, gestita dalle due sorelle per le quali, formalmente, figurava il 52enne, titolare di agenzia assicurativa, con regolare iscrizione all’Albo degli Agenti assicurativi. I tre odierni arrestati, attraverso l’utilizzo di sofisticati sistemi informatici, i tre arresti, redigevano e stampavano polizze assicurative false del tutto identiche, in ogni parte, a quelle originali rilasciate da diverse compagnie assicuratrici, che venivano vendute a prezzi concorrenziali ad ignari acquirenti, i quali erano erroneamente convinti di essere in regola. Nel corso dell’operazione sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni e negli Uffici, acquisendo ulteriori documenti ed apparecchiature informatiche, da cui potranno evincersi ulteriori dati e notizie, utili agli investigatori. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.