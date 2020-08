Cuc, farmaci e telemedicina

PALERMO – Quello del settore degli appalti nel settore sanitario in Sicilia, negli ultimi mesi, è un tema centrale. Da una parte la Centrale unica di committenza siciliana cambia e diventa un Ufficio speciale dall’altra una delibera di giunta ha aperto alla possibilità di affidare alcuni appalti siciliani alle centrali d’acquisto di altre regioni. Ragionare delle prospettive di miglioramento della stazione appaltante è così il compito che l’Aisdet, Associazione italiana di Sanità digitale e Telemedicina, affida a un convegno dal titolo: “Il governo del farmaco e dei devices in Sicilia. Le iniziative di miglioramento e di efficacia”. L’evento si svolgerà domani, 22 gennaio, dalle ore 9.30, nella Sala gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo.

Da una parte l’Aisdet constata le innovazioni procedurali per l’inserimento di un nuovo prodotto farmaceutico o di una nuova indicazione terapeutica nel Ptors, Prontuario terapeutico ospedaliero della Regione siciliana. Dall’altra, per l’associazione, rimangono aperti alcuni temi come quello della riduzione dei tempi di erogazione dei Cig derivati negli appalti, delle ridondanze sui processi decisionali che interessano i fabbisogni. Inoltre, per l’Aisdet, è necessario regolamentare in maniera più definita il payback su fondo dedicato. L’associazione, in occasione di questo convegno, lancerà le proprie proposte concrete per il miglioramento del sistema.

Al centro dell’incontro anche l’operatività della Cuc. Da una parte si fotografa il fatto che, per quanto riguarda i dispositivi medici, il fabbisogno regionale non è nemmeno parzialmente soddisfatto. Dall’altro si evidenzia come malgrado le procedure rispondano a degli standard bisogna rispettare specifici e discrezionali bisogni dei territorio. La sfida del convegno è così quella di proporre delle soluzioni per coniugare questi bisogni con quello d’efficienza del sistema.

Programma

09.30

Apertura e introduzione ai lavori

Massimo Caruso, Segretario nazionale AiSDeT

09.45

Lo stato attuale e quali interventi di miglioramento

Maurizio Pastorello, Direttore Servizio farmaceutico ASP Palermo



10.05

Acquisti in Sanità. Il ruolo della CUC nel contesto della centralizzazione

Giuseppina Pullara, Funzionario direttivo CUC Sicilia

10.25

Il ruolo del farmacista nel processo di acquisto di beni e servizi

Grazia Palazzolo, Dirigente farmacista Arnas Civico Palermo in qualità di referente tecnico della C.U.C. per gare farmaci



10.45

Acquisti in Sanità. Pensare nuove procedure e metodologie di procurement

Elita Schillaci, Presidente ILHM – Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università di Catania

Pierluigi Catalfo, Associato di Economia aziendale Università di Catania

11.25

La proposta di un modello innovativo di governo del farmaco e dei device in Sanità

Franco Astorina, Past President FARE

Ignazio del Campo, Dirigente analista AOU Policlinico di Catania

12.05

Tavola rotonda

Partecipano: On.le Carmelo Pullara, On.le Antonello Cracolici, On.le Nicola D’Agostino, On.le Francesco Cappello

Modera: Accursio Sabella, Direttore Live Sicilia



13.05

Conclusione

Assessorato della Salute

Cosa è l’Aisdet

AiSDeT (Associazione italiana Sanità digitale e Telemedicina) riunisce un esteso network nazionale di professionisti e cultori dell’innovazione digitale in Sanità. L’Associazione comprende al suo interno professionalità che, trasversalmente, all’interno delle Aziende sanitarie pubbliche e private e delle stesse Regioni, affrontano quotidianamente le sfide lanciate dalle piattaforme e dalle soluzioni innovative, per migliorare il governo della Sanità e l’efficienza e l’efficacia clinica e assistenziale, perché l’impatto dei sistemi digitali stimola nuovi modelli organizzativi di servizi, sostiene l’appropriatezza delle cure, permette di ridurre i tempi di risposta, consente processi di domiciliarizzazione, sostiene scelte strategiche di politica sanitaria e di sostenibilità. AiSDeT promuove la costruzione di ecosistemi e ambienti digitali, che coinvolgono l’insieme degli attori sanitari (dai Medici al Management apicale, amministrativo, IT e ingegneristico, fino alle professioni sanitarie e socio-sanitarie) – non ultimo anche il segmento dell’industria – impegnati a ridisegnare i processi di governo e di cura e di assistenza e a introdurre nuove modalità di relazione tra Sistema Sanitario e cittadino/paziente. AiSDeT vuole, così, accompagnare questo processo, presentandosi come un laboratorio di riflessione, di studio e di proposte, che possano essere di riferimento all’intero mondo sanitario, istituzionale e industriale, nell’ottica di favorire nuove competenze, inter e trans-disciplinari, e orientare l’informazione sui temi della Sanità digitale e della Telemedicina in maniera più ampia, fondata e sistemica. www.aisdet.it