TERMINI IMERESE (PALERMO) – Due feriti in un rocambolesco incidente a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

A scontrarsi nella centralissima via Libertà, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, un furgone e due auto: uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e la polizia. In corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto, l’ennesimo sulle strade siciliane.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale uno di loro è in codice rosso, l’altro non è in gravi condizioni. Traffico in tilt in tutte le strade circostanti, compresa la statale 113 che collega la cittadina con i paesi di Sciara, Cerda e Montemaggiore Belsito.