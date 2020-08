PALERMO – “Banca Igea si appresta a licenziare alcuni dipendenti con contratto a tempo indeterminato facendo leva su una non chiara necessità di procedere a una riorganizzazione in vista della fusione con la Banca del Fucino”. Lo dice il coordinatore della Fabi Sicilia, Carmelo Raffa, in una nota inviata alle redazioni in cui il sindacato annuncia che “qualora la notizia fosse confermata, saremmo costretti a mobilitarci immediatamente, intraprendendo le necessarie azioni sindacali di forte contrasto. CI aspettiamo, pertanto, una rapida smentita da parte dei vertici dell’azienda – guidata dall’ex direttore generale di Banca Nuova, Francesco Maiolini – anche perché nelle scorse settimane sono state effettuate nuove assunzioni che contrasterebbero con i paventati licenziamenti. Si tratterebbe di una operazione squallida e immorale, che colpirebbe sia le lavoratrici e i lavoratori di Banca Igea sia le loro famiglie”.