PALERMO – C’è l’ex sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, e ci sono gli attuali deputati regionali di Messina e Palermo Antonino De Luca e Roberta Schillaci, oltre che il parlamentare nazionale ennese Fabrizio Trentacoste. Sono alcuni dei nomi venuti fuori dal voto su Rousseau per i ‘facilitatori’ regionali del Movimento cinque stelle. La consultazione ha coinvolto gli attivisti dalle 10 alle 19 di ieri e oggi, dopo l’ok di Luigi Di Maio, i nomi sono ufficiali: il capo politico, secondo quanto si apprende, sulla Sicilia non avrebbe esercitato il suo potere di modificare gli esiti della consultazione: possibilità in campo qualora fosse emersa una sperequazione tra l’area occidentale e quella orientale dell’Isola. Un voto che servirà anche a dare la fotografia dei rapporti di forza interni ai Cinquestelle, in una terra che è stata la culla del grillismo.

Torna nel ‘board’ del movimento l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto, che fu la prima fascia trocolore siciliana per il movimento ma che decise di non ricandidarsi alla guida del Comune ibleo: per lui un ruolo da facilitatore nell’area ‘Formazione e coinvolgimento’, che vedrà anche Maria Terranova, consigliere comunale di Termini Imerese che l’Anci ha inserito tra i 40 migliori amministratori italiani e che fino al 31 dicembre ha collaborato all’Ars con il deputato questore Salvo Siragusa.

Alle ‘Relazioni esterne’ la spuntano la deputata regionale Roberta Schillaci, la cui candidatura è stata in forse fino all’ultimo momento, e il senatore Ennese Fabrizio Trentacoste: i due hanno superato la concorrenza del deputato nazionale catanese Luciano Cantone e dell’ex candidato sindaco di Gela Simone Morgana, vicino al parlamentare Ars Nuccio Di Paola.

Per l’area ‘Relazioni interne’, infine, spuntano il deputato regionale Antonino De Luca, e la giovane deputata Angela Raffa, entrambi messinesi. Sul primo ha puntato gran parte del gruppo parlamentare di Palazzo dei Normanni, mentre la seconda è vicina alle posizioni dell’ex Iena, oggi europarlamentare, Dino Giarrusso. Sconfitto l’ex sottosegretario trapanese Vincenzo Santangelo e la parlamentare nazionale agrigentina Rosalba Cimino.

I nomi anticipati in mattinata vengono confermati indirettamente da una nota del capogruppo dei Cinquestelle all’Ars, Giorgio Pasqua: “In Sicilia tre dei ‘facilitatori’, le nuove figure di riferimento elette ieri all’interno del Movimento 5 stelle, provengono dal gruppo parlamentare all’Ars – copnferma -. Si tratta dei deputati regionali Antonio De Luca e Roberta Schillaci, insieme con Maria Terranova, collaboratrice del deputato questore a Palazzo dei Normanni, Salvo Siragusa. Ai tre nuovi facilitatori – spiega Pasqua – va il nostro compiacimento insieme agli auguri di un proficuo e sinergico lavoro. Siamo certi che questo impegno farà bene al movimento e che i facilitatori sapranno rendere funzionale la struttura, migliorare l’assetto politico e curare al meglio le relazioni sul territorio. I nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro vanno naturalmente anche a tutti gli altri facilitatori neo eletti in Sicilia”.