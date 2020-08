SALEMI (TRAPANI) – Ridurre la mobilita’ passiva extraregionale, investire in nuove tecnologie per la riabilitazione, sviluppare un modello organizzativo-gestionale innovativo e riproducibile di rete nell’ambito della riabilitazione avanzata: sono alcuni degli obiettivi al centro di un protocollo d’intesa fra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro Neurolesi (Irccs) ‘Bonino Pulejo’, definito nei giorni scorsi. L’accordo, che costituisce l’estensione di una convenzione del 2016, prevede, tra le altre cose, l’attivazione da parte dell’Irccs di dieci posti letto Suap (Sub unita’ di accoglienza permanente) assegnati all’Asp presso l’ospedale Vittorio Emanuele III di Salemi entro i primi sei mesi del 2020 e la relativa formazione del personale in servizio nell’Unita’ operativa complessa di Riabilitazione, oltre alla possibilita’ per il personale aziendale dell’Asp di Trapani di utilizzare tecnologie robotiche per l’effettuazione di prestazioni ambulatoriali. “Nell’ospedale di Salemi proseguira’ regolarmente l’attivita’ di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata relativa a 20 posti letto assegnati all’Asp per attivita’ in regime di ricovero di riabilitazione post acuzie e per prestazioni ambulatoriali di riabilitazione intensive correlate all’attivita’ di ricovero – si legge in una nota dell’Asp – facendo ricorso a nuovi modelli riabilitativo assistenziali in linea con il Piano sanitario nazionale”. Riguardo alla dotazione di personale in organico per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’accordo, il Centro ‘Bonino Pulejo’ “procedera’ ad assunzioni a tempo determinato e a contratti di collaborazione coordinata e continuativa attingendo a fondi propri destinati alla ricerca”. L’Asp provvedera’ alla formazione del proprio personale in servizio nell’Unita’ operativa di Riabilitazione del presidio ospedaliero di Salemi per le attivita’ di neuroriabilitazione e l’uso delle apparecchiature robotiche.

“Accogliamo la positiva notizia del potenziamento del reparto di Riabilitazione del ‘Bonino Pulejo’ attivo presso l’ospedale di Salemi data dall’Asp di Trapani – dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. È il segno che il buon lavoro svolto all’interno della nostra realtà sta dando i suoi frutti. La convenzione che ha dato vita al reparto di Salemi, quindi, non solo è stata rinnovata ma finalmente estesa, con l’attivazione di altri dieci posti letto ‘Suap’. Il ringraziamento va a chi ha lavorato con impegno per raggiungere questi risultati, a partire dal personale che lavora in reparto”.