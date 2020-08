PALERMO – “Nessuna paralisi. Quello che è accaduto oggi si è già verificato in passato. E il risultato del voto palese dimostra che si tratta di un mero errore che può accadere nella dinamica parlamentare. Al momento della votazione, infatti, erano fuori dall’Aula alcuni parlamentari della coalizione di governo poiché pensavano che il dibattito si sarebbe prolungato. Nessun problema, quindi, domani si prosegue, con l’obiettivo prioritario del governo Musumeci di approvare il ddl per dare risposte immediate ai siciliani”. Lo dice in una nota il vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, dopo il voto dell’Ars che ha bocciato l’articolo 1 del ddl sull’esercizio provvisorio.