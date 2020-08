Virus, ecco i sintomi

Il virus killer che sta spaventando la Cina provoca una patologia simile alla polmonite. Secondo quanto affermano gli specialisti, è un coronavirus che può causare gravissime difficoltà respiratorie. Si chiama 2019-n-CoV e somiglia a a quello della Sars

I sintomi

I sintomi sono quelli classici: febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie che si vanno aggravando.

Le precauzioni

La cosa più importante è stare attenti e usare precauzioni in caso di viaggio in Cina. Il ministero della Salute consiglia: “di Rimandare i viaggi non necessari”. Per chi dovesse recarsi a Wuhan, dove il virus è stato identificato, la raccomandazione è quella di vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio.