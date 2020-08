Anas in commissione con Cancelleri

PALERMO – Tempi stretti per la riapertura del viadotto Himera. Anas e Regione si parlano dopo le polemiche degli scorsi mesi. In IV commissione Ambiente dell’Ars si è svolta l’audizione del vice ministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, dell’assessore regionale per le Infrastrutture Marco Falcone, e del responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia, Valerio Mele, incentrata sul tema della rete viaria autostradale, con particolare riferimento alle tratte Palermo-Agrigento, Agrigento-Caltanissetta, autostrada A19 “Palermo-Catania”, al viadotto Imera e ai viadotti Akragas di Agrigento.

In merito alle attività nei cantieri per la realizzazione della nuova statale 640 “Strada degli Scrittori”, di collegamento tra le città di Agrigento e Caltanissetta e l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, Mele ha evidenziato che, “in seguito alle note sopravvenute difficoltà finanziarie del Contraente generale, la Cmc di Ravenna, è stato avviato un intenso lavoro”, con “il parziale riavvio dei lavori, che prevede anche l’ingresso di nuovi esecutori in parte già individuati. Medesimo obiettivo – ha proseguito Mele – ci si è posti per l’avanzamento dei lavori dell’itinerario Palermo-Agrigento, anch’essi originariamente appaltati a Cmc. Si è tuttavia registrato un rallentamento nel processo di affidamento a nuova impresa, che Anas auspica venga superata nel giro di alcuni giorni”. In merito ai lavori sulla Palermo-Agrigento, il bivio Tumarrano è in progettazione ed entro l’anno ci sarà la conferenza di servizi e la gara d’appalto. In progettazione sono i lavori per il bivio Manganaro che stando a quanto è stato dichiarato non saranno affidati a Cmc.

Per quanto riguarda l’autostrada A19 Palermo-Catania, Mele ha ricordato che lungo l’arteria è in corso un piano di manutenzione da 850 milioni di euro. L’esecuzione degli interventi del piano straordinario di riqualificazione dell’autostrada A19 è stata avviata a inizio 2018, a seguito dell’approvazione del contratto di programma Anas, con pianificazione quinquennale. Ad oggi, lungo l’A19, è stata realizzata una quota di investimento corrispondente a circa 208 milioni di euro.

Anas ha sottolineato che il piano di manutenzione per l’A19 include l’intervento di ricostruzione del viadotto Himera, che prevede un investimento complessivo pari a 11 milioni di euro: i lavori stanno procedendo regolarmente, secondo il cronoprogramma aggiornato che prevede il completamento delle lavorazioni del viadotto per la fine del mese di aprile. Mele ha ribadito che non sussiste alcun rischio di fermo cantiere. Quanto allo svincolo Ferrarelle, è pronto ma è dimensionato per traffico leggero non per mezzi pesanti. Nasce come svincolo di protezione civile, servono otto mesi di lavori, potrebbe essere un percorso alternativo per lo svincolo di Enna, sul quale interverrà Anas in accordo con sindaci e prefetto

Sullo stato generale dei viadotti di competenza Anas, Mele ha evidenziato che Anas svolge un’attività capillare di monitoraggio e sorveglianza su tutti i ponti e viadotti della propria rete, oltre 1600 per la Sicilia, secondo procedure standardizzate di controllo, nell’ambito del bridge management system. Su alcune opere, che richiedono un’osservazione particolare, sono già installati apparecchi sofisticati di monitoraggio da remoto, in aggiunta alle ispezioni periodiche. Gli esiti dei controlli definiscono la priorità di intervento sulla pianificazione dei lavori di manutenzione delle opere d’arte. L’obiettivo a medio termine di Anas è di sviluppare un sistema di monitoraggio automatico in remoto da applicare in modo massivo su tutta la rete. In tale ottica è stato avviato un progetto sperimentale, tecnologicamente molto innovativo, che prevede la messa a punto di un sistema di monitoraggio predittivo in grado di leggere le condizioni di un viadotto dall’osservazione del comportamento vibrazionale.

Giusi Savarino, presidente della commissione, commenta: “Reputo positivo il fatto che a Roma ci sia un Vice Ministro che conosce il disastro sociale ed economico lasciato dalla CmC e l’isolamento infrastrutturale in cui versano alcune province siciliane, tra cui Agrigento, Enna e Caltanissetta. Ho ancora il timore che né questo Governo Nazionale né l’Anas siano nelle condizioni di risolvere i problemi che sono sul tavolo, problemi atavici di cui Anas è da ritenersi anche corresponsabile, ma dopo questa Commissione ho un atteggiamento più ottimista sulla questione perché, anche grazie alla nostra intermediazione, si è creato un clima sereno e di totale collaborazione a tutti i livelli che mi fa ben sperare per il futuro. Non cerchiamo lo scontro tra Regione, Anas e Governo nazionale, con il Governo Musumeci avviamo una stagione di chiarezza dove chi ha responsabilità paga e chi ha competenze trova una soluzione. Da oggi – conclude Savarino – non facciamo più sconti per nessuno, la Sicilia deve essere trattata con rispetto: chiediamo tempi certi ed adottiamo tutte le prerogative che abbiamo per avere quello che ci tocca di diritto”.

“Quello di oggi – commentano i deputati Cinquestelle all’Ars – non è stato un incontro ordinario in Commissione, ma un vero e proprio ‘tavolo’ regionale per fare il punto della situazione sulle infrastrutture, insieme al nostro vice ministro Cancelleri, che si sta dimostrando attento e costantemente vicino al territorio. Abbiamo preso maggiore consapevolezza dei vari interventi aperti e in corso da parte di Anas. Soprattutto sulle manutenzioni straordinarie, bisogna garantire tempi certi e celeri, recuperando i paurosi ritardi che i precedenti governi, a tutti i livelli, hanno purtroppo accumulato”.

Insomma, il dialogo più sereno che Cancelleri aveva auspicato nella sua intervista oggi a Livesicilia sembra avviato. Presenti alla seduta anche alcuni sindaci e i rappresentanti di Confapi che hanno dato voce al disagio degli autotrasportatori.