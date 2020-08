PALERMO, 22 GEN – I nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei carabinieri hanno sequestrato a Godrano (Pa) un caseificio abusivo realizzato in alcuni locali privi dei requisiti igienico sanitari. I sigilli sono scattati anche a 300 chili di formaggi tenuti in cattivo stato di conservazione e alle relative attrezzature per la produzione e la lavorazione degli alimenti. La titolare dell’attività è stata denunciata alla procura a Termini Imerese e segnalata all’Asp di Palermo. La struttura e le attrezzature che ammontano a circa 160 mila euro e gli alimenti per un valore di 5 mila euro, sono stati affidati in custodia giudiziaria alla titolare del caseificio. Alla commerciante è stata anche elevata una multa di 3 mila euro. (ANSA).