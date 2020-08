PALERMO – “E’ sempre poco elegante dire ‘io l’avevo detto’ o ‘avevo ragione io’, ma sul sistema dei rifiuti in Sicilia, la scelta dei termovalorizzatori è irrinunciabile”. Lo dice l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. “Un dato per tutti: nel 2019 la nostra isola risulta essere una delle regioni più care d’Italia per la Tari (394 euro spesa media contro 300 euro) – aggiunge – e ciò è dovuto al fatto che i costi non possono che essere più elevati in quelle regioni che mantengono bassi livelli di differenziata e che non possono avvalersi di una impiantistica adeguata, e questo con riferimento ai termovalorizzatori, utili per il recupero elettrico e termico”. Per Cuffaro “se la Sicilia oggi ha un sistema dei rifiuti a dir poco penoso e se le discariche a cielo aperto sono una triste realtà in ogni provincia, lo si deve, fra le altre cose, alla decisione di non dotarsi dei termovalorizzatori”. “Una scelta politica e strategica che politicamente il mio governo assunse e che venne bloccata in modo miope e colpevole”, conclude.

