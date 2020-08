Ignazio Pandolfo in mostra

PALERMO – “Impossibile imbrigliare in categorie estetiche prestabilite l’opera e l’universo pittorico di Ignazio Pandolfo, sighificherebbe fargli un torto”. Così la critica d’arte Cinzia Nuccio presenta l’artista che il 24 gennaio inaugurerà la mostra personale “Adele”, nella sala Borsellino di Palazzo Jung alle ore 17. All’evento saranno presenti l’onorevole Alessandro Aricò e la dottoressa Nuccio.

“Con la presente mostra l’artista ci invita a partecipare a un’esperienza immersiva nella sua arte – continua Nuccio -, a entrare nel suo intimo mondo di artista, fatto di innumerevoli spunti dalla realtà che altro non sono che passe-partout per accedere a un mondo altro”. L’attenzione è volta al “difficile compito a cui l’artista è chiamato: uscire dalla solitudine, superare la pesantezza della vita, abbandonare il vuoto dell’alienazione per ricercare uno status di felicità”.

“E a ben guardare – osserva la critica d’arte – gli indizi che consentono di squarciare quel velo di Maia, Pandolfo li pone proprio lì davanti a noi: sono il battito d’ali di un colibrì, il volo di gabbiani su un mare placido e profondo, il sorriso e il gioco dei bambini, l’amore nell’abbraccio di due giovani innamorati. Tutti elementi che destano dal torpore che spesso rende ciechi”. La mostra “Adele” sarà aperta dal 24 al 31 gennaio, esclusi sabato e domenica.