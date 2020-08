“Luigi non poteva continuare così

Onorevole Giorgio Trizzino, tante volte ha criticato Di Maio che adesso si dimette. E’ soddisfatto?

“Le rispondo con una battuta, forse sarete soddisfatti voi giornalisti e alcuni commentatori di parte’’.

Noi? In che senso?

“Attenzione, è un voi che riguarda alcuni e non tutti. Non me la prendo con chi fa il suo mestiere correttamente, ma qualcuno, secondo me, ha osteggiato Luigi, dando un’immagine sbagliata nel raccontarlo, emettendo giudizi e non soltanto informando correttamente. Lui è una persona perbene con tanta volontà di cambiare”.

Quindi, ricapitoliamo: l’emorragia di consensi del M5S è stata provocata dai giornalisti? Non le pare di esagerare un po’?

“Non dico questo. Dico che ci sono state delle pagine non belle, in cui il pregiudizio ha sopravanzato la cronaca, dando una immagine distante dalla realtà”.

Questo, appunto, lo dice lei: è una citazione che ricorderà. Il Movimento, con il leader in testa, ha commesso i suoi sbagli, o no?

“Certo, io sono stato il primo e l’unico ad avere il coraggio di affermarlo. Non era possibile svolgere il ruolo di capo politico e ministro insieme. Luigi avrebbe dovuto essere Superman. Se quei consensi li abbiamo persi, è chiaro che ci sono state delle lacune evidenti”.

Vito Crimi reggente la convince?

“Non c’è alternativa, tanto per cominciare. Lo Statuto prevede che, in situazioni del genere, scenda in campo il responsabile dei reggenti, fino alla designazione del nuovo capo”.

Da dove si riparte?

“Non possiamo più sbagliare. Dobbiamo cambiare oltre la logica dell’uomo solo al comando. Ci vuole un gruppo di persone sagge e competenti in cabina di regia, quelli che erano stati chiamati per offrire la loro esperienza”.

Lei crede ancora nel M5S?

“Certo, siamo i difensori dei valori democratici e i custodi del Paese migliore. Ammetto che altri errori riguardano l’avere governato con quel tipo di destra”.

A proposito, in Emilia Romagna vince Salvini?

“Assolutamente no. Vincerà il buon senso e la volontà di dare un segnale di cambiamento al nostro Paese che sono certo ripartirà proprio dal voto in Emilia-Romagna”.

