ENNA – La guardia di finanza di Enna ha sequestrato oltre diecimila prodotti senza certificazioni di conformità nè informazioni sulla provenienza che erano in vendita in un bazar cinese di un comune della provincia. SI tratta di articoli casalinghi, giocattoli e abbigliamento, “tutti risultati potenzialmente pericolosi – osserva la guardia di finanza – per la salute e l’ambiente”. I controlli, inoltre, hanno portato alla scoperta di due lavoratori irregolari. Il titolare del bazar è stato multato per settantamila euro