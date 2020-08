PALERMO – Il pm di Ragusa, Marco Rota, accogliendo le istanze dei familiari della vittima, ha disposto l’autopsia sulla salma dell’anziano di 82 anni, trovato senza vita dal figlio nella sua abitazione la mattina di domenica scorsa alcune ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale dove aveva atteso 11 ore per la visita.

Lo dice lo Studio3A-Valore S.p.A., che assiste legalmente i familiari della vittima. Il pm, come atto dovuto per consentirle di nominare consulenti di parte, ha iscritto nel registro degli indagati la dottoressa del Pronto soccorso di Modica che ha seguito l’anziano, per il reato di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.(ANSA).