PALERMO – Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha consegnato oggi i lavori per il prolungamento di via Francia, importante arteria stradale che, al termine degli interventi, collegherà l’omonima stazione del Passante a via Ugo La Malfa. Il cantiere interesserà anche le aree limitrofe di via Monti Iblei, la cui galleria artificiale diventerà un’area sistemata a verde, tra pista ciclabile e percorsi pedonali, per un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. Riaperta al traffico, contestualmente, anche via Monti Iblei, adesso con una carreggiata più ampia nel tratto da via De Gasperi a via Francia. Per i lavori del Passante ferroviario di Palermo, già completati al 96%, attualmente sono in corso interventi per oltre 20 milioni di euro. Oltre al prolungamento di viale Francia e la sistemazione a verde della copertura della galleria di via Monti Iblei, cantieri in corso anche per la realizzazione della nuova Sottostazione elettrica di Tommaso Natale, delle opere civili nella galleria fra Notarbartolo e Francia, della nuova fermata di Capaci (via Kennedy), degli impianti per la sicurezza dei tunnel ferroviari e per l’integrazione degli impianti tecnologici della fermata Tommaso Natale.

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia della consegna dei lavori del passante ferroviario di via Francia e Monte Iblei ma adesso ci auguriamo che venga rispettato l’accordo, siglato in assessorato con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, che prevedeva l’impegno per il completamento del passante da parte di RFI di utilizzare gli operai ex fuoriusciti da Sis”. Lo ha detto Francesco Danese segretario della Filca CISL Palermo -Trapani, che aggiunge: “Ci chiediamo altresì che presto venga fatta chiarezza e luce per quanto riguarda i lavori del tratto che passa da vicolo Bernava sempre sottostante al passante ferroviario perché anche questa opera è certamente di vitale importanza per la città”.