Indagini in corso per rintracciare i malviventi armati di taglierino

Rapina ieri sera alla sanitaria Vizzini a Palermo. In due sono entrati nel negozio in via Perez armati di taglierino e ne sono usciti poco dopo con mille euro in tasca. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.(ANSA).