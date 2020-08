SCIACCA (AGRIGENTO) – Otto giovani, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati denunciati dalla polizia di Sciacca (Ag) alla procura dei minori di Palermo per rissa in concorso. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un residente in via Cappellino per sedare l’alterco tra i ragazzini scatenato, a quanto pare, da futili motivi. Ad uno dei protagonisti della rissa è stato sequestrato un pezzo di legno usato come corpo contundente. Il bilancio della rissa è stato di due feriti lievi. (ANSA)