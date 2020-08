PALERMO – Si è tenuta ieri al Palaoreto di Palermo la quinta edizione del torneo di calcio a 5 “Scortiamo la legalità”, organizzata dalla scuola Maredolce: una mattinata all’insegna dello sport, della danza e delle esibizioni che ha visto decine di ragazze e ragazzi affollare gli spalti e ascoltare le testimonianze di Tina Martinez Montinaro, Tommaso Catalano, Luciano Traina, Antonio Zangara, Giuseppe Spera e Francesco Mongiovì.

“Vogliamo promuovere valori come la pace, il rispetto e la legalità attraverso lo sport e la testimonianza di persone ed autorità che ogni giorno si impegnano nella nostra città per la condivisione e la promozione dei più alti valori della convivenza civile – spiega il preside della Maredolce Nicola Pizzolato – Un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia di alunni, docenti, personale scolastico ma anche associazioni del territorio e autorità locali, oltre di chi ha raccontato la propria storia”.

Il torneo ha visto le sfide nelle categorie ragazzi, ragazze, cadetti, atleti Fisdir e pulcini, ma anche coreografie ed esibizioni. “Lo sport è il mezzo migliore per insegnare alle ragazze e ai ragazzi valori come il rispetto delle regole, degli altri, l’importanza dell’impegno e del sacrificio, ma è anche un modo per farli riflettere su cosa significhi la parola ‘legalità’ in una città come la nostra – commenta il consigliere comunale di Italia Viva Dario Chinnici – E’ questo il modo migliore di onorare la memoria di chi si è sacrificato per noi, rendendo le future generazioni il primo avamposto del cambiamento”.