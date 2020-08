Un solo condannato, e per un solo capo di imputazione, e cinque assolti. Sono i numeri del processo nato dall’operazione “Glauco 3”. Erano tutti accusati di avere gestito la tratta di migranti tra l’Africa e le coste italiane. Nei precedenti processi – Glauco e Glauco2 – erano arrivate pesanti condanne.

Un anno e quattro mesi sono stati inflitti a Sentayeu Moges. A fronte di una richiesta di pena per complessivi 25 anni di carcere, la Corte di Assise, presieduta da Sergio Gulotta, ha assolto Weldekidan Tedros, Sojato Marg, Eolday Jonas, Tamrat Meron, Berhe Efrem Kashay. Alcuni capi di imputazione sono stati dichiarati prescritti. Accolte le tesi difensive degli avvocati Giuseppe Mancuso Marcello, Luca Brandino, Cinzia Pecoraro e Salvatore Cuccia.

L’indagine si fondava sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nouredin Atta Wehabrebi, che ha contribuito a svelare l’esistenza dell’organizzazione a delinquere transnazionale che aveva come centrali operative Agrigento, Palermo e Roma.

Il meccanismo si basava, secondo la tesi accusatoria, sulla consegna di falsi certificati di matrimoni che permettevano il ricongiungimento con il coniuge in Italia e in Europa. Il prezzo per chi voleva evitare la traversata in gommone e arrivare a destinazione in sicurezza variava da 10 a 15 mila euro.