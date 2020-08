Virus, adesso è allarme

Ecco le ultime novità. E non sono rassicuranti. Riunione d'emergenza dell'Oms.

Riunione del Comitato d’emergenza dell’Oms a Ginevra per valutare la portata dell’epidemia del virus simile alla Sars. E da Pechino arriva un nuovo allarme, secondo cui il virus può mutare e propagarsi più facilmente. In Cina oltre 400 le persone contagiate, con nove morti. Un caso è stato accertato ieri negli Stati Uniti, un altro a Taiwan. E c’è un primo contagio a Hong Kong. A Macao, le autorità ordinano a tutti gli impiegati dei suoi casinò di indossare una maschera per arginare l’epidemia. Rafforzati i controlli negli aeroporti, anche quelli italiani.(ansa)