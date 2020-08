PALERMO – “Oggi si tornerà a votare l’esercizio provvisorio ed è comprensibile che il governo richiami tutti ad un grande senso di responsabilità al quale nessuno di noi potrà sottrarsi “. Lo dice Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia. “Certo è – aggiunge – che trattandosi di uno strumento tecnico che ahimé è costretto in questa fase, a garantire soltanto gli stipendi per tante categorie e trattandosi quindi di un esercizio provvisorio ‘lacrime sangue’ che non potrà garantire fino alla legge di stabilità, azioni di rilancio, di sviluppo per la Sicilia, certamente non potranno e non dovranno esserci privilegi per alcuno. Vigilerò – dice il parlamentare regionale – perché lo strumento sia semplicemente un atto tecnico, asciutto, privo di marchette con questo approccio sarò presente votando l’esercizio provvisorio perché così dobbiamo per garantire tante categorie che aspettano il corrispettivo del lavoro svolto dai forestali agli ex Pip, ai precari, ai teatri, ai tanti enti coinvolti in questa fase perché vengano loro garantiti gli stipendi”.

(ANSA).