RAGUSA – E’ morta oggi, ad appena 19 anni, Giusy Nicosia, coinvolta in un incidente stradale quattro mesi fa a Marina di Ragusa e rimasta in coma per tutto questo periodo. Il sinistro si e’ verificato il 4 settembre nel corso di un violento temporale che si è abbattuto a Marina di Ragusa. La vittima è stata trasportata in elisoccorso al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è rimasta ricoverata sino a ieri, quando è sopravvenuta la morte.

(ANSA).